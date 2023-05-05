К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, но разрушения значительные.

Российские оккупанты массированно ударили ракетами по заводам на Донбассе. В частности, под огнем оказались промышленные предприятия Славянска и Краматорска.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Telegram. По его данным, в Славянске 2 ракеты С-300 попали в здание завода "Зевс Керамика", в Краматорске – повреждено админздание Новокраматорского машиностроительного завода.

"Славянск и Краматорск под обстрелами – враг бьет по промышленным предприятиям", - отметил Кириленко.

К счастью, обошлось без пострадавших. Есть повреждения помещений, однако все ценное оборудование было своевременно эвакуировано в более безопасные регионы Украины.

Война в Украине - последние новости

За минувшие сутки украинские военные отбили около 60 атак российских захватчиков на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Именно здесь противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий.

Захватчики несут огромные потери, но и ВСУ констатируют, что российские оккупанты еще имеют ресурсы для продолжения войны. В частности, страна-агрессор имеет запас техники, хотя она в них уже по большей части и устарела.

Бахмут остается главной целью россиян. За прошедшие сутки россияне 19 раз атаковали позиции украинских защитников в районе этого города, совершили 229 обстрелов и два авианалета.

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