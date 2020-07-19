Расстрел украинских медиков на Донбассе: появились детали дерзкого преступления боевиков и видео с места трагедии

Жертвой вражеского обстрела стал гражданин Эстонии - медик, который пытался спасти украинского бойца.

На этой неделе мир стал свидетелем страшного военного преступления - расстрела украинской группы под белым флагом на Донбассе, которая пыталась забрать тело погибшего украинского бойца. Несмотря на договоренности о режиме "тишины", боевики открыли огонь. Теперь оккупанты пытаются убедить мир, что открыли огонь по диверсантам.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Несмотря на заявления террористов, есть неопровержимые доказательства, что кремлевские наемники, нарушая все международные соглашения, сознательно расстреляли людей в белом, которые шли с гуманитарной миссией.

В частности, беспилотник снял расстрел тех, кто вышел на поиски тела погибшего украинского воина. Тяжелораненый человек, одетый в белый шлем и белый бронежилет, пытается отползти в укрытие. И эти кадры - не последнее доказательство кровавого преступления на Донбассе.

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Расстрел украинской эвакуационной группы по дороге к телу не был случайным. Тогда на украинских бойцах были белые шлемы, белые бронежилеты, белые повязки на руках. Это было главное условие, при котором пророссийские боевики согласились предоставить режим "тишины", поэтому они хорошо знали, кто и когда к ним подойдет.

13 июля стало черным днем "морской пехоты". В девять утра возле позиций боевиков, где накануне было зафиксировано скопление военной техники, подорвался командир группы разведки.

Боевики разрешили забрать тело. Через Наблюдательную миссию ОБСЕ гарантировали режим "тишины". Вместе с бойцами за телом вышли и представители Совместного центра координации и контроля. И тут начался ад.

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"После того, как мы дошли до места, когда был, так скажем, визуальный контакт с телом, из кустов услышали крик, с дистанции 15-20 метров. После крика, через несколько секунд, открылся шквальный огонь по нам. Нас зажимали с трех сторон, то есть, перекрестным огнем не давали нам выйти", - рассказал морской пехотинец, участник поисковой группы Олег.

"Противник вел огонь с трех точек. Они уже нас ждали, следили за нашими перемещениями", - добавляет морской пехотинец, участник поисковой группы Егор.

Это была ловушка, первого бойца были ранены. Беспилотник видел, как парень в белом шлеме наложил себе жгут, ища укрытие. Но бросать своих - это не о морпехах. Они вернулись на место засады, где был их товарищ. Вероятно, живой. К раненому попытался добраться полевой медик с позывным "Эстонец". Это был его последний выход.

Впоследствии стало известно, что погибший медик является гражданином Эстонии.

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