В результате вражеской атаки, в частности, иссечены осколками крыши частных домов, поделились в Новояворовской территориальной громаде.

В результате ночного обстрела Львовской области оккупантами на территории Новояворовской территориальной громады региона повреждены ряд объектов.

В частности, было повреждено амбулаторию, школу и садик, рассказал глава Новояворовской территориальной громады Владимир Мацелюх в видеообращении в Facebook.

По его словам, также были повреждены частные дома - иссечены осколками двери и крыши, выбиты окна.

"...есть повреждения частных домов - это разбитые окна, ...посеченные осколками крыши, двери. Есть также поврежденные ряд бюджетных объектов - это школа, садик, амбулатория. Выбитые окна и подломанные двери на территории нашего старостата в Старичах. Много осколков есть в населенном пункте...", - отметил председатель территориальной громады.

Напомним, 17 мая стало известно, что во Львове и области после полуночи были слышны взрывы. Мэр Львова Андрей Садовый поделился, что Львовская область переживала одну из крупнейших вражеских атак по количеству ракет.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что оккупанты осуществили ракетный удар по объекту инфраструктуры регионального филиала "Львовская железная дорога", который находится в Яворовском районе. Чиновник добавил, что в результате взрыва повреждена железнодорожная инфраструктура. Пострадавших и жертв нет. Глава ЛОВА добавил, что ракеты летели с востока.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирное население в ряде населенных пунктов, в частности, и на Львовщине, были жертвы и пострадавшие.

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