Силы ПВО уничтожили три вражеских ракеты.

Минувшей ночью Россия нанесла ракетный удар по объектам инфраструктуры Львовской области.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

В сообщении сказано, что подразделениями ПВО ПкВ "Запад" удалось уничтожить три крылатых ракеты. Также установлено, что регион атаковали с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.

ДОПОЛНЕНО. Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что враг совершил ракетный удар по объекту инфраструктуры регионального филиала "Львовская железная дорога" в Яворовском районе. В результате взрыва была повреждена железнодорожная инфраструктура. По его данным, эти ракеты летели с востока. Обошлось без жертв и пострадавших.

Львовский городской голова Андрей Садовый утром написал, что регион ночью пережил две массовые волны ракетных вылетов.

"Во Львове ни одна ракета не приземлилась. Хорошо сработали силы ПВО. Поэтому мы не знаем, был ли наш город целью на этот раз. В одном из сел Яворовского района обломки ракеты частично повредили объект железнодорожной инфраструктуры. В окрестных домах повылетали стекла. И это все в 20 километровой зоне до границы с Европейским Союзом. Это действительно была одна из крупнейших атак на Львовскую область по количеству ракет. Что будет происходить дальше предсказать трудно. Поэтому ходите в укрытия!", - говорится в сообщении в Телеграм-канале Садового.

Ранее во Львовской ОВА сообщили, что под обстрел попал объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района.

Как сообщал УНИАН, после полуночи 17 мая во Львове и области прогремели взрывы. Позже городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что подтвержденной информации о попадании ракет по городу нет.

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