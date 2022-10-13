Уничтожено военное имущество, жертв нет.

Во время атаки по Львовской области в четверг, 13 октября, российские оккупанты повторно попали в военный объект в Золочевском районе.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе. 3 ракеты, 2 попадания. 1 ракету сбили наши силы ПВО", – известил он.

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Ранее во время воздушной тревоги, которая днем 13 октября охватила всю Украину, появлялись сообщения о взрывах на Львовщине. Председатель ОВА информировал, что работала ПВО.

Масштабная атака по Львовщине 10-11 октября – что стоит знать

Как сообщал УНИАН, российские войска атаковали Львовщину 10 и 11 октября. В результате ударов 10 октября произошли взрывы на объектах энергетики. Всего было выпущено 15 ракет. 11 октября произошли повторные удары по двум энергообъектам, в том числе, тем, по которым враг попадал днем ранее.

В результате обстрелов во Львове пострадал 53-летний мужчина – у него осколочное ранение.

Из-за массированной атаки россиян в городе и области были перебои с электроснабжением, водоснабжением, мобильной связью.

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