Россия настолько отчаянно пытается оккупировать Бахмут, что кажется, весь огневой вал только там, отметил обозреватель.

Украинский город Бахмут в Донецкой области станет тем городом, который истощит запасы артиллерийского боекомплекта у российских оккупационных войск.

Уверенность в этом высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что Россия настолько отчаянно пытается оккупировать этот город, что кажется, весь огневой вал только там.

"Концентрация артиллерии на этом узком направлении будет иметь для российских войск серьёзные последствия, а именно – истощение складов до уровня непригодных к применению боеприпасов, со всеми вытекающими последствиями. А как бонус – обескровливание подразделений. В итоге, россияне сейчас под Бахмутом забивают себе в гроб гвоздь. Бездарно, упорно, отчаянно", – отметил эксперт.

По словам Коваленко, далее Россия сможет рассчитывать лишь на собственное производство – от 1 до 1,5 млн артиллерийских выстрелов тех или иных калибров в год.

"Исключительно рассчитывая на своё внутреннее производство Россия может обеспечить в среднем от 2,5 до 4 тысяч выстрелов в сутки, что в 9 и 5 раз меньше сегодняшнего потенциала. Не забывая о логистике и проблематичности доставки. И это еще даже не вспомнил и о том, что идет износ и без того поизносившегося ресурса стволов, а также уничтожение в артиллерийских дуэлях российской арты. Если Бахмут не гвоздь в гроб российского артиллерийского потенциала, тогда что?" – задался вопросом эксперт.

Бахмут: последние новости

Напомним, офицер батальона "Свобода" НГУ Андрей Ильенко заявил, что Россия бросила на Бахмутское направление все боеспособные части своей армии.

Битва на Донбассе станет последней для российской армии. РФ стянула туда все свои силы и теперь не в состоянии их перекинуть на другие направления, отметил военный эксперт Олег Жданов.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, за Бахмут придется сражаться до последнего оккупанта, потому что за него взялись наемники ЧВК "Вагнер".