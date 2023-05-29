Мужчина пострадал в Подольском районе столицы, узнали журналисты.

В понедельник утром, 29 мая, в Киеве в результате мощной атаки со стороны российских оккупантов пострадал мужчина в возрасте примерно 40 лет.

Мужчина находился в Подольском районе столицы в своей машине, когда с неба упали обломки вражеской ракеты, в частности, на его авто, узнал корреспондент ТСН. Журналисты выяснили, что в машине разбилось лобовое стекло, и мужчине посекло руки и лицо. Пострадавшего доставили в киевскую больницу скорой помощи.

Исполняющий обязанности главного врача коммунального некоммерческого предприятия "Киевская городская клиническая больница скорой медпомощи" Виктор Дорош рассказал, что у пострадавшего есть массивные, но поверхностные ранения открытых частей тела - это предплечье, шея и лицо.

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"...Пациенту оказана медицинская помощь, обследован, исключены более глубокие повреждения, проведена обработка ран, пациент решил продолжить лечение амбулаторно...", - поделился он.

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В ночь на понедельник россияне уже 16 раз за этот месяц атаковали Киев. Над столицей Украины наши воины уничтожили более 40 воздушных целей, захваченных противником. На землю упали обломки, были зафиксированы незначительные разрушения.

Позже - днем, враги запустили по Киевской области 11 ракет "Искандер-М "(баллистическая ракета), а также "Искандер-К " (крылатая ракета). Все эти ракеты были ликвидированы.

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