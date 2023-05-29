Зафиксировано падение обломков в разных районах города.

Утром в понедельник, 29 мая, российские оккупанты нанесли очередной – уже шестнадцатый за этот месяц – массированный удар по территории Украины, в частности, по Киевщине.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, все вражеские цели, выпущенные по столице, были сбиты силами противовоздушной обороны.

"Предварительно, все воздушные цели были успешно силами и средствами нашей ПВО. По имеющейся информации, попаданий по объектам Киева не допущено. Данные прорабатываются и уточняются. Зафиксировано падение обломков в разных районах города. В Оболонском районе 3 случая, по одному в Деснянском и Днепровском. Без критических разрушений. Информация о пострадавших пока уточняется", – сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

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Попко также уточнил, что во время атаки враг, вероятно, применил вооружение баллистического типа. О такой вероятности накануне сообщили в воздушных силах, предположив, что удар могли нанести с применением "Искандеров".

Атаки по Украине 29 мая - что надо знать

В ночь на 29 мая российские оккупанты совершили 15-ю массированную атаку по Украине. За ночь силами ПВО уничтожено 37 крылатых ракет и 29 ударных БПЛА "Shahed-136/131, более 40 воздушных целей обнаружили и уничтожили над столицей.

В Киевской ОВА сообщили, что благодаря эффективной работе сил ПВО разрушений и человеческих жертв удалось избежать. В полиции показали фото последствий ночного обстрела.

Всего через 6 часов после ночной атаки страна-агрессор вновь нанесла ракетный удар по столице. По предварительной информации, в разных районах Киева упали 6 обломков ракет,

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