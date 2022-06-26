Вследствие сегодняшних ракетных ударов по Черкасской области погиб железнодорожник, который был в это время на дежурстве.
Об этом сообщил председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в эфире 24tv.
"Погибший - сотрудник железной дороги, который обслуживал железнодорожные пути и как раз находился на дежурстве. Он действовал в соответствии с сигналами ракетного нападения, но, вероятно, что гражданская инфраструктура не приспособлена к защите в полной мере", - сказал Табурец.
По его словам, было два "прилета".
"Произошли чрезвычайно мощные взрывы. И имеем действительно большое разрушение. Очевидно, что человек попал непосредственно в зону поражения. К сожалению еще трое раненых - в критическом состоянии", - рассказал председатель ОВА.
Относительно состояния поврежденного вследствие удара объекта, Табурец отметил, что он выведен из строя и сейчас сказать, сможет ли он функционировать дальше, невозможно.
"После анализа специалистов мы будем видеть, как и что делать на том объекте", - сказал он.
Ранее Игорь Табурец сообщил, что в результате двух вражеских ударов в Черкасской области есть один погибший и пятеро травмированных, поврежден объект инфраструктуры вблизи областного центра.
Также стало известно, что 26 июня РФ обстреляла в Киеве гражданскую инфраструктуру, погиб один человек.
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