Врачи борются за жизнь раненых.

Российские оккупанты не только не эвакуируют население левобережья Херсонщины, пострадавшее от последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС, но и убивают тех, кто пытается спастись отсюда. Об очередном свидетельстве этого сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Армия рф атаковала лодку с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега на Херсонщине. Они открыли огонь в спины гражданским. Шесть человек получили ранения. Они добрались до Херсона и были госпитализированы в медучреждение. Врачи борются за жизнь раненых. Россияне – трусливые террористы", – написал он.

Напомним, ранее украинские власти информировали, что оккупанты не занимаются вопросом эвакуации украинского населения. Впоследствии стало известно, что оккупанты убивают тех, кто пытается эвакуироваться оттуда самостоятельно.

Враг также неоднократно наносил удары по деоккупированному правобережью Херсонщины во время эвакуации.

Эвакуация с левобережья Херсонщины после подрыва Каховской ГЭС - что сообщалось

Украина обратилась к ООН, Красному Кресту и другим международным гуманитарным организациям с призывом помочь спасти тысячи людей на оккупированных РФ территория на левобережье Херсонской области, которые затопило в результате подрыва врагом дамбы Каховской ГЭС.

Реакция международных организаций была медленной. Более чем через 2 суток после теракта ООН пообещала сформировать группы и отправить их на оккупированную часть Херсонщины с целью эвакуации населения.

10 июня в ООН заявили, что еще 7 июня запросили в России доступ на оккупированные территории, но до сих пор не получили согласия.

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