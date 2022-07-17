В областном центре противники попали в помещение предприятия, отметил глава полиции Харьковщины.

В субботу днем, 16 июля, российские оккупанты на Харьковщине обстреляли город Чугуев и село Коробочкино, а ночью 17 числа ракетные удары были нанесены по Харькову.

В результате нового обстрела Харькова было повреждено помещение предприятия, поделился в Facebook руководитель полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

"Днем 16 июля под вражеские удары попали село Коробочкино, город Чугуев. В результате повреждены жилые дома мирных граждан, объекты инфраструктуры. Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты обработали 50 фактов разрушений жилых домов и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров", - отметил он.

Глава полиции региона добавил, что благодаря информации, полученной от жителей, стражи порядка доставили в отделы 15 человек для проверки их возможного сотрудничества с противником.

Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля, и российские власти даже не объявили войну нашей стране. Враги обстреливали военные и гражданские объекты, в частности, в Харьковской области, были жертвы и пострадавшие.

16 июля в 03:20 россияне нанесли ракетный удар по Чугуеву, погибли два человека, а еще два - пострадали.

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