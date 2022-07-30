Сегодня оккупанты дважды за ночь обстреляли Харьков.

В результате ракетного удара по Харькову частично разрушено трехэтажное здание учебного заведения.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"Ночью враг нанес ракетный удар по Харькову. Было частично разрушено трехэтажное здание учебного заведения", - говорится в сообщении.

Также, как сообщается, в здании возник пожар, для ликвидации которого привлекли 18 единиц техники и более 100 человек личного состава ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 июля российские захватчики дважды обстреляли Харьков, за что в здании одного из учебных заведений начался пожар.

Ракетный обстрел Харькова произошел около трех часов ночи. Прилетело в Слободской район. О пострадавших информации нет.

Впоследствии городской голова сообщил, что около четырех утра был еще один удар, который слышал весь город.

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