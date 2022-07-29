В нашей стране противники захватывали города целыми только через предательство, отметил доктор Комаровский.

Президент РФ Владимир Путин может взять под контроль Харьков только в том случае, если от украинского областного центра останутся руины.

В Украине оккупанты захватывали города целыми только через предательство, рассказал кандидат медицинских наук и педиатр Евгений Комаровский в интервью главреду издания "Гордон" Алесе Бацман.

"Харьков можно взять, только превратив его в то, что сделали с Мариуполем. То есть, если стереть город с лица земли…", - заявил он.

Доктор Комаровский полагает, что "развалины он (Путин - Ред.) возьмет".

"В Украине в принципе, насколько мы понимаем, только вот то, что было захвачено через предательство - ну, Херсон, Мелитополь, Бердянск - вот это, да, - то, что захватили предательством, то захватили целым. Все остальное захватывается только после того, как фактически они… на захваченном месте получают руины", - добавил медик.

Напомним, российские захватчики без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противники обстреливали военные и гражданские объекты, в частности, в Харькове, было много жертв и пострадавших.

Врагам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на востоке и юге украинского государства. Мариуполь из-за противников был почти полностью уничтожен, погибли более 20 тысяч человек.

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