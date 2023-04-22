Жителям посоветовали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В субботу вечером, 22 апреля, российские захватчики снова нанесли удары по Харькову и области.

Не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги, нужно находиться в укрытиях, сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. "Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" - отметил чиновник.

Харьковский городской голова Игорь Терехов также сообщил, что город находится под обстрелом.

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По сведениям местных СМИ, в Харькове прогремели мощные взрывы. Мониторинговые паблики сообщили, что враги запустили из Белгородской области ракеты С-300.

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 22:02.

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Россияне уже не раз били по населенным пунктам региона, есть много жертв, пострадавших и разрушений. В частности, 18 апреля захватчики нанесли удар из авиации по городу Волчанск.

19 числа стало известно, что во время поисково-спасательных работ на месте "прилета" нашли тела двух погибших мирных людей - женщины, которой было 44 года, и 50-летнего мужчины.

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