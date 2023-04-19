Работы по разбору завалов продолжаются.

На месте нанесенного россиянами вчера авиаудара в городе Волчанск в Харьковской области спасатели достали из-под завалов тела мужчины и женщины.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "Во время поисково-спасательных работ на месте авиационного удара в городе Волчанск найдены тела двух погибших гражданских людей – 50-летнего мужчины и женщины 44 лет", - отметил он.

Глава ОВА уточнил, что работы по разбору завалов продолжаются.

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Удар по Волчанску

Вечером 18 апреля россияне нанесли авиационный удар по городу Волчанск Харьковской области, в результате чего повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки и рынок, а также произошел масштабный пожар – горели около 60 торговых павильонов.

В результате обстрела супруги 68-ми и 54-х годов получили ранения. Помощь им оказали на месте.

Ранее сегодня Синегубов сообщал, что из-за российских обстрелов в Харьковской области за сутки ранены четыре человека.

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