Вся критическая инфраструктура области работает, сделаны запасы продуктов, дизтоплива, бензина, лекарства.

Границы Днепропетровской области сейчас находятся под защитой Вооруженных Сил Украины, которые контролируют все направления. Враг границы области не пересек.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета, заместитель руководителя Совета обороны региона Николай Лукашук.

"Отдельно хочу остановиться на Херсонском направлении. Это Кривой Рог, Зеленодольск, Апостолово, Никополь. Там вся оборона усилена. Область готова. Верьте в ВСУ, Нацгвардию. Они у нас самые лучшие и очень мощные", – отметил он.

Лукашук добавил, что враг на украинской земле терпит многочисленные потери.

"Наши стоят, а они лежат. Поэтому враг производит авиационные обстрелы по населенным пунктам Украины, чтобы деморализовать и уничтожить инфраструктуру. Так что когда звучит сирена – реагируйте. Украинские военные делают все, чтобы у нас были мирные дни и ночи, – подчеркнул он.

По его словам, вся критическая инфраструктура области работает, сделаны запасы продуктов, дизтоплива, бензина, лекарства. Поэтому малый и средний бизнес должны возобновить работу, отметил председатель облсовета.

"Понимаю, в условиях военного положения это очень сложно. Но экономика должна работать. Люди должны получать заработную плату", – подчеркнул Лукашук.