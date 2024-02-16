В бригаде напомнили, что держат оборону в городе с начала полномасштабного вторжения России.

Воины 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко продолжают стоять в Авдеевке, несмотря на беспрецедентные удары врага.

Как сообщили в пресс-службе бригады, ее подразделения "стойко, мужественно, героически" держат город в течение двух лет полномасштабного вторжения "без нареканий". Россияне уничтожают Авдеевку всеми видами вооружения, но воины все еще стоят.

"Вогонь запеклих не пече!... Против нас-более 12-ти отдельных соединений противника. Бригады, полки, отдельные подразделения специального назначения. Наши ребята, в нечеловеческих условиях, под ежеминутными артиллерийскими обстрелами, под постоянными авиационными бомбардировками выполняют поставленные задачи. 110-я продолжает на своих плечах нести оборону города", - говорится в сообщении.

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Авдеевка сегодня - что надо знать

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский опубликовал сообщение, в котором рассказал, что по состоянию на 23:00 15 февраля ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая.

Российские оккупационные войска стянули в Авдеевку Донецкой области элитные войска. Об этом рассказал командир подразделения "Terra" в 3-й отдельной штурмовой бригаде Николай "Абдула" Волохов.

Экс-командир взвода батальона "Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что судьба Авдеевки решится в следующие 48 часов.

По данным ISW, российские оккупанты проводят тактическое окружение города Авдеевка в Донецкой области. Это может создать условия, которые заставят Вооруженные Силы Украины оставить свои позиции, однако наши войска оказывают ожесточенное сопротивление врагу.

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