Россияне заявили о массированной атаке БПЛА на Чертковский район.

Этой ночью беспилотные летательные аппараты атаковали по меньшей мере две нефтебазы на территории Российской Федерации, сообщают в сети.

Российские Telegram-каналы и СМИ писали о взрывах в Чертковском районе и городе Новошахтинск, что в Ростовской области. Кроме того, под ударом беспилотных летательных аппаратов мог оказаться один из нефтеперерабатывающих заводов в Сызрани.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар сначала заявлял, что российская противовоздушная оборона отразила дроновую атаку возле города Новошахтинск, якобы обошлось без пострадавших и разрушений.

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Однако уже позже он сообщил о возгорании на нефтепроводе в Чертковском районе и склада на территории промобъекта в селе Сохрановка:

"На место выехали дежурные экстренные службы. Персонал эвакуирован. Предварительно, пострадавших нет. Информация уточняется".

Атаки дронов на российские НПЗ

Как известно, нефтеперерабатывающая отрасль является одной из ключевых для экономики РФ, поскольку доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов финансируют военные действия. Поражение НПЗ уменьшает возможности России получать доходы, необходимые для ведения войны.

Кроме того, российская армия зависит от внутреннего производства топлива. Поражение НПЗ может создать дефицит топлива для военной техники, особенно на фронте.

Вчера россияне сообщали об атаке дронов на нефтеперерабатывающий объект в городе Уфа. Прозвучавший взрыв некоторые горожане сравнили с землетрясением.

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