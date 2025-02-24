Это была уже третья атака на этот объект с начала года.

В России приостановил работу Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который подвергся атаке в ночь на 24 февраля 2025 года.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters. Отмечается, что в результате атаки загорелась главная установка перегонки нефти на заводе, CDU-6. Из-за этого завод полностью приостановил переработку нефти.

Компания "Роснефть", которой принадлежит пораженный завод, не ответила на запрос о комментариях. По словам одного из источников агентства, завод может частично возобновить работу в течение нескольких дней.

Видео дня

"Мощность установки CDU-6 составляет около 170 000 баррелей в сутки, или около 48% нефтеперерабатывающих мощностей Рязанского НПЗ. По словам собеседника агентства, завод может включить установки первичной перегонки CDU-4 и CDU-3, в то время как CDU-6 находится на ремонте", - говорится в материале.

Общая мощность установок CDU-4 и CDU-3 составляет около 145 000 баррелей в сутки, или около 41% от установленной мощности завода.

Примечательно, что только недавно – 11 февраля – Рязанский НПЗ частично возобновил переработку нефти и отгрузку моторных топлив в железнодорожные цистерны после 18-дневного простоя, который возник в результате атаки украинских беспилотников 24 января.

Всего в 2024 году Рязанский НПЗ переработал 13,1 млн тонн (262 000 баррелей в сутки), или почти 5% от общего объема переработки нефти в России. По данным источников журналистов, на заводе было произведено 2,3 миллиона тонн бензина, 3,4 миллиона тонн дизельного топлива, 4,2 миллиона тонн мазута и 1 миллион тонн авиационного топлива.

Удар по Рязанскому НПЗ

Ночью 24 февраля в российской Рязанской области раздавались взрывы. Беспилотники ночью атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), в результате чего там возник пожар.

Впоследствии Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение объекта. Отмечалось, что удар нанесли подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, Главного управления разведки, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Сообщалось о по меньшей мере 5 взрывах в районе цели. Предварительно, возник пожар в районе установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-6.

Вас также могут заинтересовать новости: