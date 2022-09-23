Противники потеряли несколько крупнокалиберных гаубиц.

В четверг, 22 сентября, украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 280 огневых задач, в частности, уничтожены 18 российских захватчиков, а также вражеские гаубицы и танки.

Враги потеряли 2 танка и 2 единицы другой бронетехники, а также 3 крупнокалиберные гаубицы "Мста-Б", сообщило Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 280 огневых задач, в том числе с поражения 2️ пунктов управления в Бериславе и Новой Каховке, 3️ скоплений вражеских сил и техники в Херсонском и Каховском районах, 1️ состав с боеприпасами - в Бериславском", - говорится в сообщении.

Видео дня

По его данным, также остановлена попытка врага переправить по Каховском мосту колонну военной техники в темное время суток - по противнику открыли огонь. Вражеские потери доразведывают.

"...Подтверждено результативное поражение накануне понтонной переправы в районе Львого", - добавили в ВСУ.

Война с Россией и контрнаступление Украины

Россия рано утром 24 февраля вторглась в Украину и захватила ряд населенных пунктов на юге и востоке нашего государства. ВСУ дают достойный отпор врагу.

В конце августа началось контрнаступление нашей армии, была деоккупирована почти вся Харьковская область.

Защитники Украины также активно борются с противником на юге. 20 сентября в южной части Украины было уничтожено более 150 врагов.

По состоянию на 22 сентября общие потери России в Украине составляют около 55 тыс. 510 человек и, в частности, 2 тыс. 236 танков.

Вас также могут заинтересовать новости: