Ракетно-артиллерийские подразделения армии Украины отработали более 200 огневых задач.

В районе юга Украины за сутки уничтожено более 150 российских оккупантов и 40 единиц техники врага.

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг" Вооруженных Сил Украины, информируя об обстановке в зоне ответственности на южнобугском направлении по результатам суток 20 сентября.

Отмечается, что ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 210 огневых задач по пункту управления вражеским войском в Бериславском районе, скоплениях сил и техники в районе Гавриловки и Чернобаевки, по Дарьевскому мосту и понтонной переправе возле Новой Каховки.

Видео дня

В частности, в Новой Каховке огневым контролем остановлены ремонтные работы на мосту и поражена колонна военной техники, которая готовилась к переправке через Днепр.

"Количество рашистов сокращено на 151 особь, а военной техники - более 40 единиц. Среди них: 7 танков и 19 единиц автобронетехники, 4 гаубицы, в том числе самоходных "'Мста-С" и обычных "Мста-Б", еще 2 самоходные гаубицы "Акация", 4 самоходных артустановки", - указано в сообщении.

Кроме того, воздушные силы отработали 7 ударов по врагу, в результате в небе над Чаривным, на Херсонщине, уничтожен вражеский штурмовик Су-25, а в районе Мураховки, на Николаевщине, - пресечена попытка воздушной разведки оккупантов - сбито 2 "Орлана-10".

Также сообщается, что дорозведовальные данные подтвердили поражение склада с боеприпасами в Благодатном, пункта управления 7 десантно-штурмовой дивизии в Чернобаевке.

Напомним, РФ вторглась в Украину 24 февраля рано утром. Противникам удалось захватить часть юга и востока нашей страны. ВСУ дают достойный отпор врагам и в конце августа пошли в контрнаступление. В результате контрнаступления был освобожден ряд населенных пунктов.

По состоянию на 20 сентября в Украине уже ликвидировано 54,8 тыс. противников.

Вас также могут заинтересовать новости: