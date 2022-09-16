Также уничтожено 27 единиц вооружения и техники.

ВСУ на юге уничтожили более 70 российских захватчиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает оперативное командование "Юг" по итогам 15 сентября.

Отмечается, что нашей авиацией нанесены 9 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили свыше 330 огневых задач по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, складам боеприпасов в Бериславском районе, по Каховскому мосту, по пяти понтонным переправам возле Дарьевки, Садового, Новой Каховки.

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"Доподлинно известно, что вражеское войско сократилось на 71 рашиста, 27 единиц вооружения и техники, среди которых 5 танков, 14 единиц другой авто-бронетехники, реактивная система залпового огня "Град", самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С", самоходная артустановка "Гвоздика", зенитная самоходная установка "Шилка", 2 гаубицы "Мста-Б" и два 120-ти мм минометы", - говорится в сообщении.

Тем временем, как отметили в ОК "Юг", корабельная группировка вражеского флота общей численностью 13 единиц продолжает маневры вдоль крымского побережья, укрываясь от шторма и вероятных поражений оружием Сил обороны. Враг держит наготове 3 надводных и 1 подводный ракетоноситель на бортах которых 28 ракет типа "Калибр".

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и в Харьковской области. Освобождены уже тысячи квадратных километров оккупированной территории, включая Изюм, Балаклею и Купянск.

Вместе с тем украинские правоохранители в деоккупированных населенных пунктах находят доказательства военных преступлений РФ, в том числе места пыток гражданских.

На Херсонском направлении логистика врага - под огневым контролем ВСУ. Как отчитались в ОК "Юг", ВСУ сделали невозможным использование оккупантами Каховского моста.

На Донецком направлении россияне не прекращают попыток штурмов. Силы обороны Украины успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорськ и Зайцевое.

Но, как отметил глава Луганской ОВА, из-за успехов контрнаступления ВСУ начали переходить к обороне. Строительство фортификационных сооружений замечено в Сватово - Троицкое - Кременная.

С начала полномасштабного вторжения защитники ликвидировали уже 53 850 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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