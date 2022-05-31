Из-за противника в Донецкой области ранены семь мирных жителей, поделились в местной областной военной администрации.

В Донецкой области за сутки в результате обстрелов оккупантов убиты четыре гражданских и ранены еще семь.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 31 мая россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 3 в Славянске и 1 в Райгородке. Еще 7 гражданских получили ранения", - сообщил он.

По словам Кириленко, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, рано утром 24 февраля Россия вторглась в Украину. Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем атаковал и жилье мирных людей, в частности, в Донецкой области.

По данным украинских властей, только в Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

В ночь на 31 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску, стало известно о, по меньшей мере, трех погибших и шестерых раненых.

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