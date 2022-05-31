Повреждены школа и семь многоэтажек, сейчас продолжаются спасательные работы.

Этой ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску, по меньшей мере трое погибших и шестеро раненых.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"По меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены в результате ракетного удара, нанесенного россиянами ночью по Славянску. Пострадала школа и по меньшей мере семь многоэтажек", - написал он.

Кириленко добавил, что сейчас проводятся спасательные работы, о точном количестве жертв и пострадавших будет известно по их завершению.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в США допускают новую эскалацию в Украине и считают, что следующие недели войны будут решающими. Следствием боев за Донбасс может стать как переход к позиционной войне, так и победа одной из сторон.

"Как все закончится, это должны решать президент и президент Путин", - считает председатель комитета начальников штабов США.

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