Этой ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску, по меньшей мере трое погибших и шестеро раненых.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"По меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены в результате ракетного удара, нанесенного россиянами ночью по Славянску. Пострадала школа и по меньшей мере семь многоэтажек", - написал он.
Кириленко добавил, что сейчас проводятся спасательные работы, о точном количестве жертв и пострадавших будет известно по их завершению.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в США допускают новую эскалацию в Украине и считают, что следующие недели войны будут решающими. Следствием боев за Донбасс может стать как переход к позиционной войне, так и победа одной из сторон.
"Как все закончится, это должны решать президент и президент Путин", - считает председатель комитета начальников штабов США.