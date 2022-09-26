Музыкант побывал на освобожденных территориях Харковской области.

Рэпер Yarmak, который вступил в ряды ВСУ сразу после полномасштабного вторжения РФ, побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Так, Александр Ярмак (настоящее имя артиста, - ред) побывал в разрушенном городе Изюм.

В своем Instagram-блоге он показал заброшенные автомобили и жилые здания, уничтоженные российскими катерами.

Видно, что практически весь жилой фонд пострадал от обстрелов, пожаров или осколков снарядов.

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"В Изюме пострадало почти каждое здание! Даже если дом уцелел, все иссечено осколками", - поделился музыкант.

Также он растрогал публику фотографией собаки, которая сидит на фоне руин.

"А это грустный пес у своего дома, которого, скорее всего, бросили хозяева", - написал Yarmak.

Чем Yarmak занимается на фронте

Как рассказывал сам исполнитель, желание служить было его личным. Он отправился в военкомат сразу же в день полномасштабного вторжения, но возникли некие проблемы.

"Я 24 февраля поехал в военкомат, но сразу меня не приняли, потому что не было оружия, и, в первую очередь, брали тех, кто имел боевой опыт. И уже 25 февраля я нашел возможность попасть в ВСУ через знакомство", - рассказывал в одном из своих интервью музыкант.

Затем Yarmak военные учения, и сейчас занимается аэроразведкой.

Напомним, ранее Yarmak высказался о звездных мужчинах, сбежавших из Украины

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