Некоторые жители Орехова живут без крыши над головой, сложная ситуация с продуктами питания.

В Запорожской области очень сложная ситуация в Гуляйполе и других населенных пунктах, которые находятся под постоянными обстрелами.

Об этом в Facebook сообщает Запорожская областная военная администрация со ссылкой на спикера ЗОВА полковника Ивана Арефьева.

Он отмечает, что в Запорожской области часть населенных пунктов оказалась на линии фронта и оккупанты постоянно обстреливают мирные города и села.

По его словам, окрестности Орехова ежедневно страдают от вражеской артиллерии. "Некоторым пострадавшим некуда ехать, их дома повредило снарядами, денег нет. На некоторых огородах в результате обстрелов появилось много воронок, гибнет домашний скот", - сказано в сообщении.

Арефьев отметил, что некоторые люди живут без крыши над головой, некоторых приютили другие жители. Также в городе "сложная ситуация с продуктами питания. Хлеб поставляют с перебоями. Недавно удалось доставить гуманитарный груз с продовольственными наборами из Запорожья".

Он отметил, что, по словам самих местных жителей, люди которые имели возможность – уехали, остались те, у кого нет такой возможности, преимущественно пожилые люди.

"Сейчас очень сложная ситуация в Гуляйполе и других населенных пунктах, которые находятся под постоянными обстрелами", – сообщил Арефьев.

Война в Украине: обновленные данные

1 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты вели наступление на Слобожанском и Лиманском направлениях, а на Кураховском пытались прорвать оборону наших воинов.

Для того, чтобы нарастить темпы наступления в Украине, командование вооруженных сил России продолжает усиливать ударный потенциал своей армии. В РФ в районы, граничащие с нашей страной, перебрасывают военную технику и вооружение.

Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 300 оккупантов. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении. Общее количество уничтоженных оккупантов с 24 февраля - около 23,5 тысяч.

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