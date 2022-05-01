Украинские военные уже ликвидировали около 23,5 тысяч российских оккупантов

Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 300 оккупантов. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Так, за минувшие сутки уничтожено около 300 человек личного состава врага. Общее количество уничтоженных оккупантов с 24 февраля - около 23,5 тысячи.

Также с 24 февраля противник потерял:

1026 танков (18 за минувшие сутки);

2471 боевую бронированную машину (26 за сутки);

451 артиллерийскую систему (15 в сутки);

151 реактивную систему залпового огня;

80 средств ПВО (3 в сутки);

192 самолета (2 в сутки);

155 вертолетов;

1796 единиц автомобильной техники и автоцистерн (20 в сутки);

8 кораблей и катеров;

245 беспилотников оперативно-тактического уровня (13 в сутки);

32 единицы спецтехники.

Также украинские военные сбили 84 крылатые ракеты.

"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Изюмском направлении", - уточнили в Генштабе.

Ранее советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные Силы Украины нанесли удар по командным пунктам российской армии в Харьковской области. По предварительной информации, уничтожено несколько сотен оккупантов.

"Два удара по Изюму, штаб ВДВ, штаб Второй общевойсковой. Даже за самой низкой границей считай, 100 трупов в одном месте, 200 в другом, не менее 100 в третьем. Верхней границей называют по 200-300", - сказал Арестович.

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