На части Донбасса из-за оккупантов повреждены, в частности, 16 жилых домов, детский сад и Дом культуры, поделились в штабе ООС.

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов на Донбассе, ранены четверо детей, есть женщины с рваными и резаными травмами.

Об этом в Facebook сообщает штаб ООС.

Оккупантами были обстреляны Северодонецк, Рубежное, Попасная, Лисичанск, Горское (Луганская обл.); Мариуполь, Авдеевка, Доброполье, Лиман, Очеретино, Дробышево, Новоселка, Дубрава, Пески (Донецкая обл.).

В результате обстрела оккупантами Доброполья в Покровском районе пострадали трое девочек 5-7 лет. Также рваные, резаные и другие травмы российские военные нанесли двум местным женщинам и двум мужчинам. Кроме того, в пгт Дробышево Краматорского района 15-летний ребенок получил осколочное ранение. А в результате обстрелов города Лиман ранены двое мужчин.

В сообщении сказано, что варварские авиационные удары, артиллерийские и минометные обстрелы российских войск вызвали значительные разрушения и повреждения около 16-ти жилых домов, а также детского сада в Доброполье и дома культуры в Лимане.

"Среди других позорно обстрелянных "секретных военных объектов" Донбасса - склады комбината хлебопродуктов, ремонтная база, гаражи и полицейская станция", - отмечают в штабе ООС.

Пиротехники обнаружили и обезвредили неразорванные боеприпасы зенитно-ракетных комплексов, противотанковые мины и другие взрывоопасные предметы в Авдеевке, Соловьевом Покровского района, Краматорске, Железном Бахмутского района, Троицком Краматорского района Донецкой области и в Лисичанске на Луганщине.

Сейчас продолжаются работы по разминированию в Лисичанске и в полях вокруг деревень Орехово и Карловка (Покровский р-н) и Заря (Краматорский р-н).

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, в Донецкой области. Позже противнику удалось заблокировать Мариуполь.

По официальным данным, в городе погибли более 20 тысяч человек.

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