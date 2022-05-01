За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов на Донбассе, ранены четверо детей, есть женщины с рваными и резаными травмами.
Об этом в Facebook сообщает штаб ООС.
Оккупантами были обстреляны Северодонецк, Рубежное, Попасная, Лисичанск, Горское (Луганская обл.); Мариуполь, Авдеевка, Доброполье, Лиман, Очеретино, Дробышево, Новоселка, Дубрава, Пески (Донецкая обл.).
В результате обстрела оккупантами Доброполья в Покровском районе пострадали трое девочек 5-7 лет. Также рваные, резаные и другие травмы российские военные нанесли двум местным женщинам и двум мужчинам. Кроме того, в пгт Дробышево Краматорского района 15-летний ребенок получил осколочное ранение. А в результате обстрелов города Лиман ранены двое мужчин.
В сообщении сказано, что варварские авиационные удары, артиллерийские и минометные обстрелы российских войск вызвали значительные разрушения и повреждения около 16-ти жилых домов, а также детского сада в Доброполье и дома культуры в Лимане.
"Среди других позорно обстрелянных "секретных военных объектов" Донбасса - склады комбината хлебопродуктов, ремонтная база, гаражи и полицейская станция", - отмечают в штабе ООС.
Пиротехники обнаружили и обезвредили неразорванные боеприпасы зенитно-ракетных комплексов, противотанковые мины и другие взрывоопасные предметы в Авдеевке, Соловьевом Покровского района, Краматорске, Железном Бахмутского района, Троицком Краматорского района Донецкой области и в Лисичанске на Луганщине.
Сейчас продолжаются работы по разминированию в Лисичанске и в полях вокруг деревень Орехово и Карловка (Покровский р-н) и Заря (Краматорский р-н).
Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.
Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, в Донецкой области. Позже противнику удалось заблокировать Мариуполь.
По официальным данным, в городе погибли более 20 тысяч человек.
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