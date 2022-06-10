Деокупация захваченных Россией украинских территорий будет, отметил мэр Мелитополя.

Вооруженные силы Украины за последние две недели отодвинули от Запорожья линию фронта на пять-семь километров.

Украинские защитники в ближайшее время планируют деоккупацию захваченных Россией территорий, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире общенационального информационного марафона.

"За последние две недели где-то ВСУ отодвинули линию фронта на пять-семь километров от Запорожья. Поэтому деоккупация и города Мелитополя, и других временно оккупированных территорий будет...", - отметил чиновник.

Напомним, войска РФ вторглись на украинскую территорию рано утром 24 февраля.

Враг сначала обстреливал военные объекты, а затем атаковал и жилье мирных людей, в частности, в Запорожской области, были жертвы и пострадавшие.

Оккупантам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов. ВСУ дают достойный отпор противнику - на севере Херсонской области уже освобождено более 20 населенных пунктов.

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