Пострадал объект инфраструктуры города.

Российские оккупанты сегодня, 7 июля, ударили по Запорожью. Захватчики били по многолюдному городу из зенитно-ракетных комплексов С-300, в результате чего поврежден объект инфраструктуры.

"Враг нанес удар по областному центру. Снаряды С-300 попали в объект инфраструктуры в многотысячном городе в середине дня. Произошло возгорание одного из построек", - говорится в сообщении главы Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко.

По его словам, специалисты работают над ликвидацией последствий обстрелов. В результате российской атаки жители Запорожья не пострадали.

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"Сохраняйте информационную тишину, чтобы не корректировать рашистов. Враг сражается с мирными людьми в тылу, пока наши защитники выбивают оккупантов из нашей земли. Держимся! Итого к победе!" - подытожил чиновник.

Атака на Запорожье в ночь на 20 июня 2023 - что известно

В ночь на 20 июня оккупанты ударили по Запорожской области баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-300. Под удар россиян попали сельскохозяйственным предприятиям и базы отдыха.

Позже глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что в результате удара повреждены грузовики и сооружения рядом. При этом травмы получили двое гражданских - 85-летняя жительница Преображенки и 77-летняя жительница Новоданиловки.

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