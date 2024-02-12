Он отметил, что молодые стараются проявить себя, стараются быть в тех группах, где опаснее всего.

На фронте чаще погибают молодые бойцы, потому что они рвутся в бой. Об этом в интервью ТСН рассказал 29-летний командир батальона "волки да Винчи" Сергей Филимонов.

"Мы сделали доску с погибшими, и почти 95% людей моложе меня. То есть там есть и совсем молодые ребята, есть немножко старше, но реально гибнут ребята 2003-2002 годов рождения", - рассказал он.

Он объяснил, что причина в том, что молодые пытаются проявить себя, у них "всегда азарт", и они стараются быть в тех группах, где опаснее всего.

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"Сейчас многие девушки хотят только на боевую должность. А ребята, это частая история, когда "ой, я хочу гранатомет, пару гранат, автоматы, научите меня, как убивать, я хочу танк поджечь". Часто такие люди после первого, второго боевого говорят "я бы где-то, может, подальше бы сел, может, я снайпер, а потом уже, может, я аналитик хороший, а может, я и делопроизводителем бы был". Но есть люди, которые в гражданской жизни врачи, учителя физкультуры, еще кто-то. Они сначала "мы боимся штурмовать, боимся стоять на позициях", а потом, когда попытались...", - поделился Филимонов.

Он рассказал, что когда находишься на боевом дежурстве, нет времени бояться.

"Ты выходишь, понимаешь, что, скорее всего, погибнешь, но тебе надо сделать все, чтобы не погибнуть, чтобы не быть "подарком", - отметил он.

"Надо все равно быть всегда готовым, что ты умрешь. Тогда и умирать легче, пожалуй. Точно легче выполнять задачу. И даже безопаснее, можно сказать", - говорит военный.

По его словам, для того, чтобы люди не умирали, надо очень ответственно относиться к планированию, разведке.

"Привлекать все средства и не жалеть, не думать, что будет, если мы еще один дрон потеряем, если нам машину взорвут. Надо отдаваться полностью и помнить, что человеческая жизнь гораздо ценнее, чем любой танк, вертолет, самолет. Ты должен спланировать, и у тебя должны быть силы и средства для того, чтобы выполнить эту задачу. Если ее выполнить невозможно, по объективным причинам, то ты должен об этом говорить. Есть правила, по которым ты должен воевать", - говорит он.

Филимонов о мобилизации

По словам нового командира "Волков да Винчи", украинской армии необходимо мобилизовать по меньшей мере 250 тысяч человек. Без этого воевать будет невозможно.

Также по его словам, сейчас на фронте еще есть подготовленные бойцы, у которых смогут учиться новомобилизованные, а через год будет гораздо труднее.

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