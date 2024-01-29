Командир должен заслужить уважение в войске - 45-летнего мужчину, махая шашкой, не впечатлить, акцентировал боец "Пиночет".

Боец "Пиночет", который служит в ВСУ в составе 56-й бригады, объяснил, почему раньше в армию гребли молодых ребят с 18 лет.

По его словам, любой командир должен заслужить уважение своих подчиненных: его приказы не будут серьезно воспринимать исключительно из-за устава. Этим не впечатлить взрослого 45-летнего мужчину, поэтому удобнее было "перевоспитать" именно 18-летних парней, указал боец hromadske.

"Почему в армию брали в 18 лет? Потому что с ними еще можно что-то сделать, перевоспитать, направить на путь истины. А тут взрослые мужики, и махая шашкой ты у них не заслужишь уважение", - указал "Пиночет".

По его словам, в современной войне уважение к командиру формируется тогда, когда видишь, что он не забывает о судьбе солдат. Тогда от бойцов идет обратная коммуникация и они тоже стараются не подставить, указал он.

Военный акцентировал, что любого батальона армии - это общая проблема всех, именно такой подход в войне он пытается донести коллективу. Ведь когда где-то образуется дырка, закрывать ее приходится тоже всем.

"Если ребята несут потери, эту дыру надо закрывать кому-то другому. В своем подразделении я неоднократно поднимал тему, что не надо сейчас искать виновных, лучше решить проблему, а потом будем думать, кто что не так сделал", - считает "Пиночет".

В то же время он напомнил украинцам, что общество немного расслабилось, считая, что у военных все хорошо: достаточно того, что они гибнут на фронте, этого не должно происходить еще и в тылу - поэтому ВСУ должны вовремя слышать.

"Я не говорю, чтобы прислушиваться и все выполнять, но хотя бы иметь уважение и дать высказаться", - пояснил боец.

По его словам, на фронте сейчас очень тяжело, ведь Россия развивается. Если раньше можно было утверждать, что Украина пыталась переиграть оккупанта и быть впереди, сейчас обе армии идут нога в ногу, подчеркнул "Пиночет".

Лейтенант раскрыл недостаток ВСУ - это бумажная армия

В комментарии украинским СМИ бывший командир 4 роты 47-й механизированной бригады Николай Мельник объяснил, почему считает современную военную систему в Украине бумажной армией. По его словам, единственное преимущество Украины в войне - это ее люди. Ведь с обеспечением армии, подготовкой бойцов, принятием важных управленческих решений - в государстве беда.

Одна из таких бед заключается в том, что большинство учебных центров учат солдат не тонкостям войны, а алкоголизму, подчеркнул лейтенант.

Вас также могут заинтересовать новости: