Мобилизация в Украине должна быть тотальной, или тотально надо проверять то, кто и где находится, считает бывший заместитель главы спецслужбы.

В Украине продолжается мобилизация 2024, и людей, которые говорят, что не хотят воевать, нужно жестко наказывать.

Генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, экс-заместитель главы спецслужбы Виктор Ягун в эфире "Эспрессо" заявил, что за то, чтобы уклонистов лишать гражданства. "Я бы вообще лишал гражданства тех людей, которые говорят, что не хотят воевать. Не хочешь выполнять свои обязанности, то какие могут быть у тебя права", - сказал он.

По мнению офицера СБУ, "мобилизация должна быть тотальной, или тотальной должна быть проверка, кто и где находится". "Если человек не прошел военно-врачебную комиссию и не предоставил документы, что он работает на оборону, не на экономику, все остальное - отговорки", - считает Ягун.

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Продолжается мобилизация в Украине - на сегодня об этом стоит знать

Во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 4 января впервые обсудили правительственный проект закона, которым предусмотрено усиление мобилизации в нашем государстве. Если поданный Кабмином документ будет принят без внесения изменений, то новый закон о мобилизации 2024 будет предусматривать, что возраст мобилизации снизится с 27 до 25 лет.

По сведениям СМИ, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный говорил на заседании, что ему нужны люди, и на каждого призванного будет по 80 дней обучения.

Мобилизацию в Украине активно комментируют. В частности, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий предупреждал, что в случае провала мобилизационных мероприятий наше государство может исчезнуть.

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