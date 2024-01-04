Целый ряд украинцев не имею право на бронирование от мобилизации.

Продолжается мобилизация в Украине 2024, и некоторые военнообязанные граждане в этом году могут лишиться права на получение брони.

Правила, по которым проводится бронирование украинцев, определены правительственным постановлением №76. Согласно документу, есть шесть причин, по которым граждане могут потерять уже полученную отсрочку от службы.

Кто не попадает под бронь от мобилизации

Людей бронируют, в частности, в органах государственной власти и на некоторых предприятиях. Забронированные граждане могут получить отсрочку от службы на шесть месяцев, однако в ряде случаев ее можно потерять.

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Шесть причин, по которым грозит потеря брони:

если военнообязанный потерял работу в том месте, где ему выдали бронь;

в том случае, если по месту работы отменен мобилизационный заказ, или он уже был выполнен;

если предоставившего бронь предприятия, организации или учреждения больше нет - оно было ликвидировано;

после того, как место работы перестало быть важным для "оборонки" - например, больше не оказывает услуги нашим воинам;

когда место работы больше не является критически важным для работы украинской экономики или обеспечения жизни и деятельности украинцев;

если срок действия брони истек.

Благодаря этому списку также ясно, кто не может получить бронь от мобилизации сейчас, - в первую очередь, идет речь о мужчинах, которые не трудятся на объектах критической инфраструктуры и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Еще определен перечень людей, которые уже служили и не могут получить отсрочку, поскольку на это есть веская причина.

Вот кого нельзя забронировать в Украине сегодня - перечень

Даже работник очень важного предприятия может "пролететь" с броней, если у него есть дефицитная военно-учетная специальность. Дефицитные специальности были определены Генеральным штабом украинской армии.

Согласно приказу украинского Минобороны №317, дефицитными, в том числе считаются следующие военные специалисты:

танкисты;

стрелки;

артиллеристы;

разведчики;

военные, которые занимаются разными видами связи;

специалисты по работе с радиолокационными комплексами;

те, кто занимался защитой информации и кибербезопасностью.

Кроме того, бронь могут не предоставить тем, кто специализируется на противолодочном и противоминном вооружении.

Стоит отметить, что в Украине считают военнообязанными мужчин, которым от 18 до 60 лет и женщин-медиков. Мобилизация "светит" гражданам, которым исполнилось 27 лет. УНИАН ранее писал, что есть законопроект, мобилизация в котором предусмотрена с 25 лет. Кроме того, в нашей стране предлагают освободить от службы мужчин, которые могут платить высокие налоги.

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