Главнокомандующий ВСУ говорил, что на каждого призванного будет по 80 дней обучения, выяснили журналисты.

Продолжается мобилизация в Украине 2024, и в четверг, 4 января, на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки впервые обсудили проект закона, в котором прописано усиление мобилизационных мероприятий.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выступил против того, чтобы в ряды защитников нашего государства привлекли людей, имеющих судимости, или заключенных, сообщает NV, ссылаясь на сведения источника. "Он (главнокомандующий ВСУ, - Ред.) выступил против нормы о привлечении в армию заключенных и судимых. Он говорит: армия это что, для плохих людей? Это не так", - узнали журналисты.

По их данным, Залужный также сказал, что ему нужны люди, поскольку "россияне уже призвали 400 тысяч и на июнь готовят еще несколько сотен тысяч, до 400 тысяч". "Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите воюйте, если не обеспечите... На каждого призванного по 80 дней обучения будет. Но дайте мне людей", - процитировал источник слова главнокомандующего.

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Продолжается мобилизация 2024 - Украина остается в центре внимания

Как сообщал УНИАН, 4 января парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривал правительственный проект закона о мобилизации. На заседание, в частности, были Валерий Залужный и глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Нардеп Алексей Гончаренко поделился, что министр обороны и главнокомандующий армией считают, что усиление мобилизации необходимо.

Ранее полковник запаса ВСУ Олег Жданов высказывался о том, стоит ли вербовать в ряды нашей армии заключенных. По его мнению, "всегда важно понимать, зачем преступник нужен армии, есть ли у него боевой опыт, насколько тяжелое преступление он совершил". Эксперт подчеркнул, что с этим нужно разбираться, чтобы потом не получилось так, что в Вооруженные силы попали убийцы, насильники и рецидивисты, и появились такие же проблемы, как в РФ.

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