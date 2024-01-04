ВСУ являются огромным механизмом, и далеко не вся армия - это бойцы на "нуле", подчеркнул ветеран.

В центре внимания мобилизация 2024 - Украина может быстро исчезнуть, если люди в тылу не поймут, что мобилизационные меры необходимы.

Однозначно то, что на фронт нужно отправлять не всех граждан, которые были мобилизованы, рассказал бывший командир роты батальона "Айдар", ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий во время эфира "Громадського радио".

Собеседник подчеркнул, что Вооруженные силы являются огромным механизмом, и далеко не вся армия - это воины на "нуле". По словам ветерана, "айсберг" - это люди, которые в тылу делают свою работу, а бойца на "нуле" - его верхушка.

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"Если люди не поймут, что мобилизация нужна не армии, а собственно тыловому обществу, то закон о мобилизации может не сработать. Тогда, я думаю, это будет один из последних законов, принятых в истории Украины, потому что это государство прекратит свое существование в относительно короткой перспективе...", - предупредил экс-командир роты батальона "Айдар".

В центре внимания правительственный законопроект - мобилизация может быть усилена

4 января на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки впервые обсудили проект закона, поданный Кабмином, в котором прописано усиление мобилизации. Журналисты узнали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил против того, чтобы ряды украинских воинов пополнили люди, которые заключены или судимы.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч украинцев. Позже Евгений Дикий говорил, что 500 тыс. мобилизованных - это только минимальный показатель. Ветеран отметил, что "мы не можем воевать меньшим количеством бойцов, чем у нашего врага".

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