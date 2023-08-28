В сознании россиян оккупанты "щелкают, как орешки", HIMARS, считает журналист.

Российский диктатор Владимир Путин не комментирует удары по Москве и временно оккупированному Крыму, поскольку в РФ действует пропагандистский принцип - "не смотри вверх, никакого негатива".

В сознании россиян оккупанты якобы продолжают добиваться успехов во время войны против Украины, рассказал журналист Роман Цимбалюк. "Это же принцип, опять же, …это все базируется как раз на Оле Скабеевой (российская пропагандистка - Ред.), да. У них же принцип какой - вот этой большой, надутой Оли Скабеевой глобальной, - не смотри вверх, никакого негатива", - заявил он.

Цимбалюк объяснил этот вражеский принцип: "Царь - он же сказал некоторое время назад, что HIMARS (американская реактивная система залпового огня - Ред.) они будут щелкать, как орешки, так вот в Москве, в их сознании, они их продолжают щелкать". "Поэтому - это все, это единственная причина (почему Путин не высказывается об ударах по Москве и Крыму - Ред.)", - подчеркнул журналист.

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В последнее время участили атаки дронов по Москве, а также области. Кроме того, уже не раз были атакованы разные военные объекты россиян в пока еще подконтрольном России Крыму. Владимир Путин не комментировал эти атаки.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко говорил, что удары по Москве являются информационно-психологическими акциями, направленными на деморализацию местного населения.

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал, что взрывы в Крыму происходят, поскольку полуостров готовят к освобождению и уничтожают, в том числе вражеские склады.

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