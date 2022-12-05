Ее вынесло к побережью Одесской области.

В Одесской области к побережью Черного моря штормом вынесло якорную мину.

Об этом сообщили на странице оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook. Они напомнили, что морское побережье остается линией обороны.

"К побережью Одесской области штормом в очередной раз вынесло якорную мину. Благодаря своевременному выявлению опасности и оперативному привлечению специалистов Сил обороны снаряд контролируемо уничтожен", - говорится в сообщении.

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В командовании отметили, что штормовая погода может способствовать вынесению к берегу подобных "сюрпризов".

Мины в море

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину на берег уже неоднократно выносило мины.

В конце марта Турция сообщила об обнаружении и нейтрализации двух морских мин в акватории Черного моря.

Также дрейфующую морскую мину обнаружили у побережья Румынии.

15 мая в Одесской области специалисты уничтожили две мины, вынесенные к побережью во время шторма.

А в начале лета в Черном море штормом сорвало с якоря две российские морские мины.

Военные неоднократно предупреждали украинцев о высокой минной опасности во время шторма, поскольку после него многие мины могут быть смещены со своего места.

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