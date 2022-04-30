Согласно распоряжению военного командования, на территории Измаильского района Одесской области проводятся плановые контрдиверсионные мероприятия.
Об этом сообщил глава Измаильской военной администрации Родион Абашев.
"Указанные мероприятия проводятся в целях защиты гражданских лиц, военных и гражданских объектов от нападения, а также для выявления и обезвреживания диверсионных групп РФ и отработки других задач, связанных с введением и осуществлением мер правового режима военного положения", - отметил он.
Абашев призывает население максимально содействовать украинским военным.
Напомним, РФ вторглась в Украину рано утром 24 февраля.
Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковали и мирные города, в частности, обстреливал Одессу. В Одессе из-за атак противника были жертвы, в частности, в результате обстрела, который произошел 23 апреля, в одной семье погибли мать, трехмесячная девочка и ее бабушка.
В Одессе ввели усиленный комендантский час - с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая.