В Одесской области проводят контрдиверсионные мероприятия, чтобы защитить гражданских.

Согласно распоряжению военного командования, на территории Измаильского района Одесской области проводятся плановые контрдиверсионные мероприятия.

Об этом сообщил глава Измаильской военной администрации Родион Абашев.

"Указанные мероприятия проводятся в целях защиты гражданских лиц, военных и гражданских объектов от нападения, а также для выявления и обезвреживания диверсионных групп РФ и отработки других задач, связанных с введением и осуществлением мер правового режима военного положения", - отметил он.

Абашев призывает население максимально содействовать украинским военным.

Напомним, РФ вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковали и мирные города, в частности, обстреливал Одессу. В Одессе из-за атак противника были жертвы, в частности, в результате обстрела, который произошел 23 апреля, в одной семье погибли мать, трехмесячная девочка и ее бабушка.

В Одессе ввели усиленный комендантский час - с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая.

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