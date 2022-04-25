Противник выпустил ракеты со стороны захваченного Крыма, отметили в Одесской областной военной администрации.

В Одесской области украинские военные сбили вражескую ракету.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"Сегодня утром со стороны оккупированного Крыма противник пытался нанести удар из комплекса "Бастион" по Одесской области. Одна ракета упала в воду, другая была сбита нашими подразделениями противовоздушной обороны", - сказал Марченко.

Он также добавил, что в соседней Николаевской области противник пытается прорвать оборону, но украинские военнослужащие дают достойный отпор.

Напомним, РФ рано утром 24 февраля вторглась в Украину. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Одессе.

Враг 23 апреля выпустил по областному центру семь ракет, две из них сбили, однако в результате ракетного удара погибли восемь человек, в том числе трехмесячный ребенок.

Бывало повреждены жилой дом и объекты инфраструктуры. Противники назвали жилой дом "военным объектом".

Справка УНИАН. "Бастион-П" - это ракетная система береговой обороны, которую в России создали совместно с белорусским предприятием "Техносоюзпроект", пишет "Википедия".

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