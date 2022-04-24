В Одессе погиб не только маленький ребенок, а и его мать и бабушка, узнали журналисты.

В Одессе в результате обстрела, совершенного оккупантами 23 апреля, - в одной семье погибло три поколения - 3-месячная девочка, ее мама Валерия и бабушка.

Членов семьи потерял одесский пекарь Юрий Глодан.

Основатель центра "Дия.Бизнес Одесса" Александр Верник написал в Facebook, что Валерия была очень светлым человеком, она несколько лет назад работала в его команде LAPTI.

Сам Глодан в соцсети коротко прокомментировал гибель членов семьи и опубликовал фото тех, кого потерял.

"Родные мои, царство небесное! Вы в наших сердцах!" - написал мужчина.

Валерия Глодан родом из Херсона, ее девичья фамилия - Явкина. Валерии было 28 лет, она училась в Одесском национальном университете на факультете журналистики.

Девушка вышла замуж за Юрия Глодана 30 августа 2019 года. Позже у пары родилась дочь, девочку назвали Кира.

Гибель Валерии с ребенком уже прокомментировали ее знакомые и преподаватели.

"...Валерия - светлая, красивая, добрая девочка... Нет слов. Давайте помолимся за них сегодня", - написала преподаватель Наталья Стеблина.

"...Погибли сразу три поколения семьи - Лерочка, ее мама и трехмесячная малышка. Чудовищное горе", - поделилась преподаватель Екатерина Валькова.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Одессе.

Противник 23 апреля выпустил по Одессе семь ракет, две из них сбили, однако в результате ракетного удара погибли восемь человек, среди жертв был трехмесячный ребенок. Кроме того, в результате вражеской атаки пострадали 18-20 человек.

После атаки оккупантов поврежден жилой дом и объекты инфраструктуры.

В РФ утверждали, что в Одессе попали в военный объект. Мэр Одессы Труханов заявил, что оккупанты "называют жилой дом военным объектом".

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