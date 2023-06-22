Российские террористы ежедневно теряют живую силу и технику, но продолжают атаковать.

Украинская армия продолжает обороняться и наступать сразу на нескольких направлениях. В частности, на Восточном фронте россиянам не удалось продвинуться ни на один метр.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, за текущие сутки ситуация на фронте существенно не изменилась.

По ее словам, на юге наступление украинских сил продолжается. В частности, военные постепенно продвигаются вперед, имеют частичные успехи, оттесняют противника и выравнивают фронт.

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Также Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Здесь на некоторых участках украинские войска продвинулись вперед и закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время, Маляр уточнила, что враг подтягивает и применяет резервы для попыток восстановления утраченных позиций, однако несет большие потери.

Кроме того, на Восточном фронте в течение суток силы обороны вели как оборонительные, так и наступательные действия.

По данным МОУ, украинская армия продолжает эффективно сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях. "Ни на один метр враг не продвинулся. На всех направлениях продолжаются бои. Самые тяжелые, в частности на Лиманском направлении в районах Дубрава, Серебрянское лесничество и Григоровка Донецкой области", - отметила Маляр.

Она также добавила, что силы обороны Украины в течение суток вели наступательные действия на направлении Белогоровка-Дубрава, где имели частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

Заместитель министра в очередной раз подчеркнула, что российские террористы ежедневно теряют живую силу и технику, но продолжают атаковать, пытаясь выполняя указания Кремля по полной оккупации Донетчины и Луганщины.

Вместе с тем, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупационные войска продолжают бросать основные силы на Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления - там продолжаются тяжелые бои.

В частности, в эти сутки на этих участках фронта произошло более 20 боевых столкновений.

Так, на Купянском направлении россияне безуспешно пытались наступать в направлении Синьковки, на Авдеевском - в районе Северного и Авдеевки, на Марьинском - в направлениях Марьинки и Победы Донецкой области.

Контрнаступление ВСУ - главное

Как известно, контрнаступление украинской армии началось несколько недель назад. Украинские военные постепенно продвигаются и отбивают у врага захваченные им украинские населенные пункты.

Кроме того, ВСУ наносят весомые потери россиянам. Кроме тысяч своих военных, Россия ежедневно теряет в Украине десятки единиц военной техники и вооружения.

В частности, только за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 650 российских оккупантов, а также более 60 единиц вражеской техники и вооружения.

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