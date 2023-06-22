Также было уничтожено семь вражеских танков, 12 боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, 10 БПЛА оперативно-тактического уровня.

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 650 российских захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, отмечается, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:

личного состава около 222 тыс. 650 (+650) человек ликвидировано;

танков - 4 тыс. 13 (+7) единиц;

боевых бронированных машин - 7 тыс. 783 (+12) единиц;

артиллерийских систем - 3 тыс. 941 (+21) единиц;

РСЗО - 617 (+2) единиц;

средств ПВО - 376 (+1) единиц;

самолетов - 314 (+0) единиц;

вертолетов - 307 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3 тыс. 438 (+10);

крылатые ракеты - 1 тыс. 214 (+0);

корабли/катера - 18 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн - 6 тыс. 678 (+11) единиц;

специальная техника - 539 (+0).

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Потери россиян на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 6 - по зенитно-ракетным комплексам врага. Также наши защитники уничтожили российский ударный вертолет Ми-24 и 7 разведывательных БпЛА.

Также в Генштабе проинформировали, что за прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, один зенитно-ракетный комплекс, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 13 артиллерийских средств на огневых позициях, две станции РЭБ и склад боеприпасов врага.

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