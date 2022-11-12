В освобожденные населенные пункты полным ходом доставляют гуманитарную помощь, сообщил руководитель Николаевской ОВА.

В деоккупированных населенных пунктах Николаевской области, в том числе Снигиревке, нет воды, света и связи.

Уже можно говорить, что это 48 населенных пунктов, которые были под оккупацией, сейчас полным ходом доставляем туда гуманитарную помощь, сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Что касается деоккупированных территорий, в том числе и Снигиревки. Там нет воды, света и связи толком...", - сказал он.

Видео дня

По его словам, завтра, 13 ноября, попытаются провести определенные работы для электроснабжения.

"Послезавтра, думаю, силовики успеют закончить стабилизационные меры для того, чтобы инженеры смогли восстановить связь, телесигнал и тепло", - сообщил Ким.

Он добавил, что на деоккупированную территорию Николаевской области сегодня отправлено 5 фур с гуманитарной помощью. Начальник ОВА также сказал, что в ближайшее время населенные пункты вернуть к полноценной жизни.

Деоккупация Украины - важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, вчера начальник Николаевской военной администрации Виталий Ким заявил, что вся Николаевская область освобождена. Под оккупацией на вчера оставалась Кинбурнская коса - песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.

10 ноября стало известно, что украинские воины взяли под контроль Снигиревку. Нардеп Роман Костенко отмечал, что это последний город, который находился под контролем противника в Николаевской области.

11 чисда украинские спецподразделения зашли в Херсон, который противники смогли захватить в первые дни полномасштабного вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: