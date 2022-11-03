Противники обстреляли Николаевский и Баштанский районы.

За минувшие сутки враг несколько раз обстрелял Николаевскую область, повреждены трансформаторная подстанция и водонапорная башня.

Аварийно-ремонтные работы по восстановлению электроснабжения были оперативно проведены, сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

По его словам, 2 ноября, ориентировочно в 13:30 в результате вражеского артиллерийского обстрела Шевченковской громады Николаевского района повреждены здание сельскохозяйственного предприятия, трансформаторная подстанция, водонапорная башня, электроопоры.

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Также вчера, но поздно вечером, враг обстрелял Широковскую громаду Баштанского района - в результате разрушен жилой дом.

"Сегодня, 3 ноября, с 03:50 до 04:45 обстрелам подверглись окраины Ингульской громады... Продолжаются обстрелы территории и прилегающих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - отметил председатель ОВА.

Ситуация в Николаевской области во время войны с Россией - важнейшие новости

Утром 1 ноября Россия снова атаковала Николаев. Российские захватчики запустили по городу ракеты из комплекса С-300. В результате вражеского обстрела разрушены жилые дома, в 5-этажке вспыхнул пожар. Жертвой новой вражеской атаки стала пожилая женщина.

2 ноября стало известно, что противники ночью и утром обстреляли два района Николаевской области. Захватчики, в частности, использовали кассетные снаряды.

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