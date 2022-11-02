Известно об одном раненом человеке.

Ночью и утром оккупанты обстреляли два района на Николаевщине.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его информации, в Николаевском районе утром, 2 ноября, в 06:00 под обстрелом был населенный пункт в Первомайском районе. Там в результате удара поврежден жилой дом. Пострадавших нет.

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В Баштанском районе сегодня в 03:45 обстрелам подвергся населенный пункт Широковской громады. В результате попадания боеприпасов и их обломков возникло возгорание одного дома. Также попадания были в ранее разрушенные здания. Пострадавших нет.

Также глава ОВА сообщил, что продолжаются обстрелы Березнеговатской громады. В частности, вчера ориентировочно в 22:32 был обстрелян один из населенных пунктов громады. Пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

Кроме того Ким сообщил, что вчера, 1 ноября, оккупанты при обстреле двух населенных пунктов Галициновской громады Николаевского района применили кассетные снаряды. Осуществили обстрелы ориентировочно в 14:10 и 16:20. Вследствие этого в одном из населенных пунктов человек получил ранения. Подробная информация уточняется.

Обстрел Николаева 1 ноября

Как сообщал УНИАН, около полуночи 1 ноября российские захватчики обстреляли Николаев ракетами С-300. В результате обстрела частично разрушено здание учебного заведения. Полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Еще в одном доме из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар.

Утром 1 ноября Россия снова атаковала Николаев. Российские захватчики обстреляли город ракетами С-300, в результате чего были разрушены жилые дома, в 5-этажке произошел пожар. В результате атаки россиян одна пожилая женщина погибла.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский показал страшные последствия российских ударов по Николаеву. Он обратился к российским террористам и отметил, что единственным финалом для них станет поражение и справедливое наказание за все преступления в Украине.

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