Сегодня, 1 ноября, утром Россия снова атаковала Николаев. Российские захватчики обстреляли город ракетами С-300, в результате чего были разрушены жилые дома, в 5-этажке произошел пожар.
В результате атаки россиян одна пожилая женщина погибла. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что она пряталась от вражеской ракеты в ванне.
"К сожалению, в результате ночных обстрелов погибла пожилая женщина. Она просто пряталась в ванной от этих обстрелов, все равно ракета ее там нашла. Твари ... " - заявил Виталий Ким.
В ГСЧС показали фото с мест обстрелов в Николаеве. Спасатели тушили пожары, возникшие после попадания рашистских С-300. Из-под завалов одного из разрушенных одноэтажных жилых домов спасатели изъяли тело погибшей женщины.
Война в Украине: ситуация в Николаеве
Как сообщал УНИАН, около полуночи российские захватчики обстреляли Николаев ракетами С-300. В результате обстрела частично разрушено здание учебного заведения. Полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Еще в одном доме из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар.
Кроме того, в нескольких частных домах выбиты окна, двери, повреждена крыша.
В медицинском учреждении взрывной волной и осколками выбило OSB-плиты, которыми строительные бригады зашивали окна после предыдущего обстрела, сообщил городской голова Николаева Александр Сєнкевич.
Президент Украины Владимир Зеленский показал страшные последствия российских ударов по Николаеву. Он обратился к российским террористам и отметил, что единственным финалом для них станет поражение и справедливое наказание за все преступления в Украине.
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