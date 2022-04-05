В результате нового вражеского обстрела областного центра, в частности, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

В Николаеве в результате обстрела гражданского населения российскими оккупантами, совершенного в понедельник, 4 апреля, погибли 12 человек, а 41 - ранен, среди них есть четверо детей.

В результате взрывов снарядов противника были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и автотранспорт жителей областного центра, сообщили в Офисе генпрокурора.

"Под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Николаева начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - отметили в ведомстве.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Николаевского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в регионе.

Напомним, войска России ворвались в Украину 24 февраля рано утром. Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Николаев.

4 апреля стало известно, что в Николаеве под обстрелы, в частности, попали больницы, детсады и школы, один снаряд попал в торговые ряды. Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил, что в результате вражеских атак погибли 11 человек.

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