Под обстрелы попали больницы, детсады и школы.

В результате обстрела оккупантами Николаева погиб один ребенок и один мужчина, которые находились в детской больнице. Еще 9 человек погибли из-за снаряда, попавшего в торговые ряды, 61 человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

"Никакой логики в этом нет, это центр города, люди просто ходили по своим делам, а русские оккупанты обстреливают "Смерчами", "Ураганами" или чем они стреляют. Мозгов как у креветки. Я так понимаю, они хотят посеять панику, истощать... но то, что они обстреливают мирных граждан - это факт. Я понимаю, когда по военным объектам промазали, но это детские больницы, центр города... Редкие уроды", - сказал он.

Мэр города сообщал, что под обстрелы попала городская больница, областная больница, центр профилактики болезней, Дом ребенка, 11 детсадов, 12 школ, 1 ПТУ и два филиала внешкольного образования.

Напомним, что Николаев сегодня обстреливали дважды - первый раз сообщалось о ракетных ударах, второй - об обстреле кассетными снарядами.

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