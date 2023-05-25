Мэр города показал соответствующий снимок.

Во временно оккупированном российскими захватчиками Мелитополе Запорожской области раздались взрывы.

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале, местные услышали глухие взрывы, а впоследствии - увидели столб дыма в районе оккупированного россиянами аэродрома. Также он обнародовал фотографию, на которой можно увидеть облако дыма.

"Оккупанты Мелитополя обильно курят в районе захваченного аэродрома. Слышны глухие взрывы, виден сильный дым. Выясняем что произошло", - написал он.

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Мелитополь сегодня: последние новости

Как известно, украинский город находится под российской оккупацией с 26 февраля 2022 года. Осенью местные власти сообщали, что его оставило более половины жителей.

По словам Федорова, партизанское движение Мелитополя насчитывает десятки тысяч человек, из них сотни-оказывают активное сопротивление российским захватчикам. Об их деятельности неоднократно сообщали как местные власти, так и Telegram-каналы.

Также постоянно сообщается о "прилеты" по расположениям оккупантов и их технкики.

В британской разведке сообщали, что российские войска работают над улучшением широкой линейной обороны в Запорожской области.

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